Animations à Carosse

Exemple concret de cette entente, les clubs de 3e âge, plusieurs associations du quartier (sportives et culturelles) ainsi des habitants de Carosse ont uni leurs efforts, contribuant à la réussite de cette "Journée de Rencontre et d’Animations", ponctuée par des prestations musicales avec Soma’l et les artistes du quartier de Carosse, des chants et danses avec les séniors et un repas partage.

"Les Saint-Paulois doivent pouvoir exprimer leur souhait et participer au développement et à l’aménagement de leur quartier". Le Maire l’a encore souligné ce samedi, à Carosse, à l’occasion de la "Journée de Rencontre et d’Animations" organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Maison Pour Tous. "La municipalité doit aussi tenir compte et agir suivant les propositions de la population", explique Joseph Sinimalé, suggérant l’installation d’une boite à idées auprès des équipements de proximité. "Il faut oeuvrer en bonne entente", dit-il.