André Thien Ah Koon salue la mémoire d'Axel Kichenin

"C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris la disparition de l’ancien maire de Sainte-Marie, le Docteur Axel Kichenin. Homme de gauche, il a marqué la vie politique réunionnaise par ses convictions et ses qualités humaines. Ancien vice-président du Conseil Général, il était un homme passionné doté d’un sens de la proximité.



Je salue l’homme de progrès et d’humanisme.

À sa famille, à ses proches, j’adresse mes plus sincères condoléances."