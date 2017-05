André Thien Ah Koon s'adresse aux agents de la CASUD après une altercation

"J’ai pris connaissance de l’altercation survenue hier entre un membre du Comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail) (CHSCT) de la CASUD et un technicien de cette collectivité.



Toutes les personnes qui ont assisté à ce déplorable incident sont aujourd’hui choquées. Trois d’entre elles sont en arrêt de travail. Les deux parties à l’incident ont fait connaître leur intention de déposer plainte.



Il appartient désormais aux institutions concernées de donner suite à ces démarches. J’ai pour ma part diligenté une enquête administrative auprès des services compétents. Une nouvelle réunion du CHSCT se tiendra dès ce jeudi, afin de préserver le dialogue social.



Je tiens à rappeler la nécessité d’un dialogue équilibré et d’une communication apaisée au sein de notre institution."



André Thien Ah Koon

Président de la CASUD