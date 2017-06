André Thien Ah Koon réagit au décès de Simone Veil

"C'est avec une vive émotion que j'apprends le décès de Simone Veil ce jour. Sa disparition affecte toutes les Françaises et les Français. Tout le monde connaît le parcours de vie exceptionnel de Simone Veil, qui force le respect et l'admiration.



Simone Veil restera une figure emblématique de la conquête des droits des femmes. Elle a participé sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, notamment aux côtés de Raymond Barre, à l'oeuvre de modernisation de la société française.



Européenne convaincue éprise des valeurs de paix et de solidarité, elle fut la première présidente du Parlement européen. A tous ses proches et ceux qui l'ont connue, j'adresse mes très sincères condoléances."



André THIEN AH KOON Maire du Tampon