André Thien Ah Koon: "Bientôt une crise "chiens errants" comme il y a une "crise requin""

Il y aura bientôt une crise "chiens errants" comme il y a une "crise requin"



Dans toute l’île, les attaques de chiens errants se multiplient. Au Tampon, les meutes ruinent les éleveurs de moutons, de cabris et de gibier. Des chiens agressifs errent dans la nature. Les pique-niqueurs, les sportifs, les promeneurs et les enfants sont menacés.



Il y aura bientôt une "crise chiens errants" comme il y a une "crise requin". Les Réunionnais ne peuvent plus aller à la mer parce qu’on a laissé les requins se reproduire. Si les chiens continuent à se reproduire, les Réunionnais seront privés de loisirs en plein air.



Actuellement, la lutte contre l’errance animale coûte cher au contribuable : la CASUD investit près de 300.000 euros dans la stérilisation, les rondes de fourrière quotidiennes et la prévention.



Pourtant, une réglementation inadaptée empêche de venir à bout de l’errance animale. De plus, les refuges pour animaux sont débordés. Aujourd’hui, il y a urgence. L’État doit donc donner les moyens aux collectivités de régler le problème. Sinon, il faudra recourir à l’abattage, pour protéger la population et l’économie.



André Thien Ah Koon

Communauté d'agglomération du Sud