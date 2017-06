Amende symbolique pour les adeptes de papa Sané

Trois adeptes de Papa Sané comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel pour l'organisation d'une manifestation illégale Pour rappel, plusieurs "fidèles" avaient fait un sit-in devant la gendarmerie de Saint-Louis, avec des pancartes sur lesquelles était demandée la libération de leur "gourou" et de son épouse, inquiétés par la justice.Alors que la situation avait amené plus tôt à des violences et que la maison où elles vivaient avait été ravagée, lors de l'audience, les trois femmes ont soutenu qu'elles demandaient en réalité la protection des gendarmes.Elles ont finalement été condamnées à une amende symbolique de 500 euros chacune, intégralement assortie d'un sursis, rapportent les journaux.