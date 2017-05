Aménagement de Grande Anse: Les premiers coups de pelle attendus pour début août

"Alerter l’opinion publique sur la nécessité de préserver le site touristique de Grande Anse par le biais des enfants". Ce lundi 29 mai et lundi dernier, les sept classes de cinquième du collège Joseph Suacot de Petite-Île ont procédé au nettoyage du site de Grande Anse avec le soutien des agents de la CIVIS.



"Après mon coup de colère d’il y a deux mois de cela, les choses vont mieux", se félicite Serge Hoareau le maire de Petite-Île. Et pour tendre vers l’objectif de faire de Grande Anse, "un site propre et accueillant tout au long de l’année", le maire et la CIVIS misent sur les travaux d’aménagement de l’arrière plage.



Construction de parkings, de quatre rondavelles, de nouveaux coins feux, d’espaces de restauration commerciale, réhabilitation des sanitaires, plantation de plantes endémiques…Un projet de 4,5 millions d’euros porté par la commune et la CIVIS avec pour partenaires financiers la Région et l’Europe. Les premiers coups de pelle sont attendus pour le début du mois d'août.



Le bassin de baignade devrait également changer de visage. Les études réglementaires seront lancées en septembre prochain. La SPL Maraina est en charge du dossier. "Une possibilité d'extension du bassin existe dans le schéma d'aménagement régional. Il entre également dans le cadre de la politique régionale de lutte anti-requin". Les travaux devraient commencer dans deux ans, espère Serge Hoareau.