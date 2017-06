Ambiance assurée au Kabardock ce samedi 1er juillet !

Sous la direction chorégraphique de Giovanni Paroumanou de la Compagnie Urban Step , ce spectacle est le fruit du travail des élèves au sein des ateliers Hip Hop et arts visuels de l’ EAIO Une atmosphère urbaine (art visuel signé Nicolas Schaub et lumière de Ulric Jacquot) et des rythmes qui décoiffent, avec la participation exceptionnelle de Niko Coyez pour la musique ! Une équipe plein de talents !Ambiance assurée avec le, accompagné des élèves de l’ EAIO Issus des ateliers de l’orchestre Tamarin de La Possession, Lorkès Zourit des Hauts de Saint-Leu, les élèves de Vincent Bellec et du Collège Célimène Gaudieux expriment leur sens artistique sur la scène, mise en espace par Julinhõ.Tous en piste pour un bal tropical folk où le séga, la country, le seggae, le tango, le salegue et la samba s’électrisent avec malice et poésie !