Amandine Vi Tong, la belle Miss Azian Réunion 2017

Elle a 20 ans et est originaire du Tampon, Amandine Vi Tong vient d’être élue Miss Azian Réunion 2017 samedi soir à La cité des Arts.



Organisée par l’association AZN Réunion depuis 2010 dans le but d’élire la plus belle asiatique de l’île de La Réunion, cette 7ème édition de Miss Azian Réunion 2017, sous le thème de la musique, a réuni plus de 500 personnes qui ont soutenu, chacun à sa manière, sa candidate préférée.



Les candidates ont défilé sur plusieurs tableaux retraçant les genres de musiques au cours des années : le 1er passage a retracé les années rock avec la prestation de la Team United Dancer, le 2ème était consacré aux années Pop, le 3ème passage phare d'AZN Réunion concernait les robes chinoises, le 4ème était disco avec les danseurs de Syn'RJ et le 5ème était complètement fou avec les années folles avec la Team United Dancer.



Amandine Vi Tong vient d'obtenir son DUT en Génie biologique et compte se lancer dans la carrière de cosmétique. Noémie Wong Hon Wah, sa première dauphine et Mélissa Lo Line Mei, sa deuxième dauphine, sauront l’accompagner dans les différentes manifestations chinoises au cours de cette année.



Miss Azian Réunion 2017 s'envolera bientôt pour la Chine... On lui souhaite que du bonheur.