Alternéo : Planifier ses trajets via Google Maps

Du nouveau pour les usagers du réseau Alternéo dans le sud. Les itinéraires, le temps de trajet et les horaires du réseau sont désormais accessibles depuis Google maps.



Ce dispositif, en collaboration avec une start-up locale Symars, permet d'accéder à des plans de quartiers détaillés avec le positionnement des 2700 points d'arrêts du réseau, de localiser les arrêts de bus à proximité, de connaître les correspondances et les horaires ou encore de visualiser des arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Après la création de l’application mobile Alternéo, la CIVIS et la Semittel entendent moderniser leurs services.



Un système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs verra également le jour en 2019. "Il permettra la géolocalisation des bus et l'accès des horaires en temps réel pour les usagers", indique le réseau de transport en commun urbain dans un communiqué.