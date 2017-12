Alterneo: Lancement d'une billettique sans contact

Alternéo, le réseau de transport urbain de la CIVIS change d’ère et lance la billettique Pass’nGo qui est le nouveau nom des cartes et tickets sans contact.



C’est une première étape des innovations à venir sur le réseau Alternéo dans le cadre du nouveau contrat qui débute le 1er janvier 2018.



Cette billettique, grâce aux possibilités qu'elle offre, sera un nouveau levier de performance pour les lignes de bus de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-Ile, L’Etang-Salé, Cilaos et Les Avirons.