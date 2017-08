Alpes-de-haute-provence : Un Marseillais roulait depuis 12 ans sans permis

Le 7 août dernier, un Marseillais âgé de 65 ans a été interpellé par la gendarmerie sur la RD 4096. Ce sexagénaire a été contrôlé dans la commune de La Brilanne, dans les Alpes-de-haute-provence.



L' homme n'est plus détenteur du permis de conduire depuis 2005. Une information qu'il se garde bien d'avouer aux forces de l'ordre lors du contrôle routier. Il présente alors le permis de conduire de sa femme.



Il témoigne d'autre part de nombreuses récidives. "L'homme a pourtant continué à conduire et depuis tout ce temps il a cumulé les infractions au Code de la route : 21 excès de vitesse, 8 usages du téléphone au volant, non-port de la ceinture de sécurité et franchissement de feu rouge", indique la gendarmerie.



Le bilan est lourd pour le Marseillais. Si l'on devait accumuler toutes les infractions commises, Il aurait perdu plus de 56 points sur son permis de conduire.



Le sexagénaire est attendu à Digne-les-Bains dès avril prochain pour un jugement devant le tribunal.