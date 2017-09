Alors qu’au niveau national, le parti socialiste appelle à rejoindre les cortèges de l’intersyndicale le 12 septembre, nos représentants locaux ne semblent pas s’être prononcés :

-Mme Bareigt, ministre lors de la mise en place de la loi travail I (loi El Komhri) sera-t-elle à nos côtés pour lutter contre la loi travail II ? Estime-t-elle, comme son ancien « n+2 » M.Hollande que cette fois, ça va trop loin ? Ou au contraire, comme son ancien collègue, M. Macron, pense-t-elle que les travailleurs doivent être toujours plus flexible ?

-M. Lebreton, soutien de l’aile gauche du PS lors des primaires, va-t-il montrer sa cohérence entre son discours et ses actes ? Ou n'a-t-il soutenu l'aile gauche, comme il se murmure, uniquement parce que le PS du nord soutenait l'aile droite?



Les négociations pour les sénatoriales posent les mêmes questions, un coup de barre à gauche, vers le PLR, puis un coup de barre à droite vers le LPA. Qu’est- ce que le parti socialiste à la Réunion ? Quel est sa ligne ? Existe-t-il encore une cohérence entre un parti socialiste qui appelle, au niveau national, à rejoindre la protestation anti loi « travail » et qui, au niveau local, semble très bien s’accommoder de la politique Jupitérienne ?



Nous aurons la réponse ce 12 septembre, ce jour-là nous pourrons constater si les élus PS locaux sont avec les travailleurs ou avec le nouveau président. Et j’espère bien que quelle que soit cette réponse, les journalistes vont tenir la population au courant de la nouvelle ligne locale du parti.