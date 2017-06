Alors, cette épreuve de philosophie ?

Ça y est, la première épreuve est terminée. Les élèves de terminale des filières générale et technologique ont planché de 10h à 14h sur la philosophie.



"J'appréhendais un peu mais ça s'est plutôt bien passé" réagit Laurène à la sortie du lycée Saint-Paul IV. La jeune femme en terminale STL a choisi de travailler sur une des deux dissertations proposées plutôt que sur le commentaire de texte. Même choix pour Anthony, inscrit en série L. "Je suis plutôt confiant, on verra le jour des résultats", commente-t-il, déjà ravi d'en avoir fini avec la première épreuve.



Marion, inscrite en terminale L, a préféré l'option explication de texte. "Je n'ai pas hésité parce que les deux autres sujets ne m'ont pas inspirée. C'était sur le vivant, la vérité, l'erreur. Le plus gros était de bien comprendre le texte". Son amie, prénommée Marion également, a trouvé l'épreuve "un peu compliqué quand même, il faut beaucoup réfléchir, ça prend un certain temps", explique-t-elle, même si elle se dit globalement "satisfaite".



Si la première épreuve est derrière eux, pas question de relâcher la pression : les autres épreuves arrivent très vite. Cet après-midi, c'est "révisions, révisions", fait d'ailleurs savoir Julio, en terminale STL. ce vendredi, c'est l'épreuve d'histoire-géographie qui attend les lycéens.