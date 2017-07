Alliance Police Nationale : "L'escalade de la violence continue de monter"

L'escalade de la violence continue de monter.



Ce jour la police est appelée sur des tirs à proximité d'un bar au Port.



Sur place, le véhicule composé de 2 gardiens de la paix et d'une Ads sont confrontés à un individu armé d'un fusil à pompe très énervé. Après des sommations, l'individu n'hésite pas à braquer les policiers.



Faisant preuve de sang froid et de courage, les collègues ont procédé à l'interpellation tout en gérant les badauds.



Encore une fois la police s'est retrouvé confrontée à un individu déterminé et encore une fois en sous effectif la police à dû faire face.



Alliance Police Nationale tiens à féliciter les collègues pour leur acte de courage et de bravoure.

Alliance Police Nationale continue à réclamer des effectifs et du matériel

Alliance Police Nationale apporte son soutien à tous les collègues blessés.