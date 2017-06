Alliance Police Nationale 974: "Il n’y a plus de verrous, on vient nous attaquer chez nous"

Ce lundi, à Saint-Pierre, la réunion de travail du syndicat de police a forcément été marquée par l’actualité. "Il n’y a plus de verrous, on vient nous attaquer chez nous", s’indigne Idriss Rangassamy, secrétaire départemental Alliance Police Nationale 974. S amedi dernier, un individu s’est rendu au commissariat de police de Saint-André et y a agressé deux fonctionnaires . "Ce n’est que très récemment que nous avons constaté cette montée de violence envers les forces de l’ordre à La Réunion", réagit Olivier Rivière, secrétaire départemental adjoint du syndicat.Face à ce constat, les policiers réclament davantage de moyens, d’abord humains. L’arrivée d’effectifs, 60 prévus entre le mois de janvier et septembre 2017, leur apparaît comme insuffisant. 15 seront ainsi affectés à la création d’une compagnie départementale d'intervention (CDI) de nuit, les autres en remplacement des départs à la retraite. Le compte n’y est donc pas pour le syndicat qui estime qu’un renfort de 40 policiers supplémentaires est nécessaire "pour travailler en toute sécurité".La sécurité qui passe également par des locaux adaptés. La question de la construction du nouveau commissariat de Saint-André préoccupe également les policiers. Le chantier qui devait démarrer au mois de janvier n’a toujours pas commencé, déplore Olivier Rivière. Alliance Police Nationale 974 qui demande également à ce que le projet de travaux de sécurisation du commissariat du Port soit accéléré en attendant la construction d’un nouveau bâtiment."Nous devons montrer notre solidarité, nous mobiliser et dire stop à tous ces blessés", pousse Idriss Rangassamy.Autre revendication liée à leur rythme de travail. À l’image de ce qui se fait désormais dans certains commissariat de France, le syndicat Alliance Police Nationale 974 souhaite la mise en place des "vacations fortes ". Un nouveau cycle de travail, "plus moderne" qui permet aux fonctionnaires de police de disposer d’un week-end sur deux au lieu du week-end sur cinq, actuellement. "Pour permettre aux policiers, qui sont aussi des pères et mères de famille, de s’épanouir également dans leur vie sociale, nous estimons qu’il faudrait six effectifs supplémentaires à Saint-André et au Port", précise Olivier Rivière. Les besoins pour Saint-Pierre et Saint-Denis n'ayant pas encore été évalués.Autant de propositions que le syndicat compte, mercredi, soumettre en commission à la Direction départementale de la sécurité publique de la Réunion.