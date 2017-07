Allemagne : Un réfugié attaque au couteau dans un supermarché

La ville de Hambourg est sous le choc. Une personne a été tuée et six autres blessées, « en partie grièvement », dans une attaque au couteau dans un quartier commerçant dans cette ville du nord de l’Allemagne.



Le bilan de ce probable attentat est lourd. Il s’établit à un mort, un Allemand de 50 ans poignardé dans un supermarché, et 6 blessés. Cinq personnes ont été blessées par des coups de couteau, une femme de 50 ans et quatre hommes âgés respectivement de 19, 47, 56 et 57 ans, a précisé la police. Par ailleurs un homme de 35 ans a été blessé en tentant avec d’autres de maîtriser l’agresseur après une course-poursuite dans la rue.



L’auteur de l’agression au couteau vendredi à Hambourg en Allemagne est âgé de 26 ans, né aux Emirats arabes unis, a indiqué la police de hambourg. Le quotidien berlinois Tagesspiegel, citant des sources proches des services de sécurité, affirme que l’agresseur, né en 1991, était connu de la police comme un islamiste et était arrivé dans le pays comme réfugié.



L’assaillant, légèrement blessé, a pris la fuite après l’attaque. Il a été pris en chasse par des témoins avant d’être arrêté par les forces de police. En fin de soirée, le maire de la ville a parlé d'"attentat" pour qualifier ce nouveau drame. L'enquête se poursuit pour déterminer le parcours du suspect.