Allemagne : Un colis suspect découvert dans un marché de Noël

Un engin suspect a été découvert ce vendredi au marché de Noël de Potsdam, près de Berlin.



Le colis suspect a été livré dans une pharmacie, située à deux pas du marché. C’est un employé qui a donné l’alerte. Vers 13h40 locales, une partie du centre-ville a été évacuée pour procéder sa neutralisation.



Selon les informations de la presse nationale, l’engin est "cylindrique avec des câbles, des batteries et des clous ". De la poudre "vraisemblablement" a également été identifiée mais pas de détonateur.



L’enquête se poursuit. Aucune piste n’est écartée. Les investigations se concentrent actuellement sur l’expéditeur du colis.



Le 19 décembre dernier, une attaque au camion-bélier avait eu lieu au marché de Noël de Berlin. 12 personnes sont décédées, et plus de 70 blessées par cette attaque revendiquée par l’Etat islamique.