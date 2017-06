Allemagne: Trois Réunionnais en lice pour les championnats d'Europe Juniors de lutte

Les championnats d'Europe juniors de lutte se dérouleront du 27 juin au 2 juillet à Dortmund en Allemagne.



Trois Réunionnais ont été sélectionnés pour cette compétition internationale.



Dans la catégorie lutte libre, Valentin Damour et Charles Afa, licenciés au lutte club de Saint-Joseph, représenteront la France. Tous deux ont déjà acquis une solide expérience de ces rencontres de haut niveau ayant participé aux championnats d’Europe en 2015 et aux championnats du Monde en 2016.

Valentin Damour, un junior de 50kg, intègrera l’INSEP à la rentrée et y retrouvera Charles Afa, junior de 74 kg.



Le troisième challenger, Raymond Langlet, junior 55 kg du club des Avirons. Dans la catégorie lutte Gréco-Romaine, il devrait remplacer Enrick Bataille, blessé lors de la préparation finale.