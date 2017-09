Allemagne: 65.000 habitants évacués pour le déminage d'une bombe de la 2nde guerre mondiale

En Allemagne, une bombe britannique datant de la seconde guerre mondiale a été désamorcée ce dimanche par les services de déminage de Francfort.



L’opération (la plus grande de ce type dans le pays depuis 1945) a nécessité l’évacuation de près de 65.000 habitants, par mesure de précaution.



Plusieurs heures d’efforts ont été nécessaires pour neutraliser les détonateurs et la charge explosive de la bombe, capable de raser un pâté de maisons et d'immeubles. Pendant l'opération, plusieurs grandes halles ont été mises à disposition des habitants.



L'engin baptisé "Blockbuster" pesait 1,8 tonne. Il a été découvert en début de semaine sur un chantier, à proximité d'une université.