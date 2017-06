Alix Méra félicite Jean-Hugues Ratenon

Le candidat aux législatives, qui a obtenu 1,52% des voix au premier tour des législatives s'exprimait hier, au lendemain du second tour.

"Je félicite Jean-Hugues Ratenon, c'est un candidat de la population. Aujourd'hui, les candidats des partis ne font pas avancer la Réunion. Certains mettent la faute de l'abstention sur le calendrier électoral, ce n'est pas un motif. Les fêtes des mères et des pères ont toujours eu lieu à ce moment, il ne faut pas être hypocrite. La population n'a plus confiance."



Interrogé sur le résultat d'Huguette Bello, avec laquelle il se disait prêt à faire alliance au second tour, Alix Méra répond : "Il est temps que le maire de Saint-Paul retravaille avec la population, on a donné une marche à Huguette Bello pour les municipales de 2020, je suis inquiet."