Alicia Hayano appelle à rejoindre Daniel Gonthier et la plateforme de l'Union

Lors de ce premier tour des législatives, les électeurs et les électrices de la 5e circonscription m’ont placé en tête des petits candidats et je tiens à les en remercier.



Cela veut dire que mon combat continue parce que je pense toujours aux personnes les plus fragiles. C’est pourquoi j’ai décidé clairement de rejoindre la Plateforme de l’Union de la Droite et du Centre de Didier ROBERT en apportant tout mon soutien au candidat Daniel GONTHIER.



Je sais pouvoir compter sur les centaines de personnes qui m’ont fait confiance à qui je dis de ne rien lâcher.



Alicia Hayano