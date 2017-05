Alexandre Lai-Kane-Cheong (Croire et Oser) se lance dans la 6e

Le parti Croire et Oser (PCO) s’inscrit de plus en plus dans le paysage politique réunionnais. Son leader, Alexandre Lai-Kane-Cheong, se présente dans la 6e circonscription avec pour suppléante Julie Aroubani.



Pour Alexandre Lai-Kane-Cheong, la dernière présidentielle a été l’occasion pour les Réunionnais d’exprimer "leur mécontentement". "En effet, les partis extrêmes sont arrivés en tête, signe fort d'une Réunion qui a de plus en plus de mal à se situer quant à l'Europe, et à l'appareil de démocratie représentative", explique le secrétaire général du PCO.



Ce dernier axera sa campagne autour de trois thèmes : une répartition plus équitable des richesses, la régionalisation et le développement économique endogène et le retour à la terre et la transformation énergétique.



"Ces thèmes feront l'objet de déclinaisons législatives afin de doter notre territoire d'outils spécifiques adaptés", termine-t-il.