Alerte stocks de sang : Des collectes pour tous les groupes sanguins

L’Établissement français du sang La Réunion (EFS) vous informe des prochaines collectes mobiles ouvertes au public du 28 août au 3 septembre 2017 :



Mardi 29 août 2017

Mairie du Port de 8h30 à 12h30

Auchan de Saint-Louis, de 12h30 à 17h00



Mercredi 30 août 2017

Auchan de Saint-Louis de 12h30 à 17h00



Jeudi 31 août 2017

Centre Ismael Aboudou, Sainte-Clotilde, de 9h30 à 13h30

Mairie de Cilaos, de 8h30 à 12h30



Vendredi 1er septembre 2017

Mairie de Saint-André de 8h00 à 13h00

Géant La Chatoire, Le Tampon, de 12h00 à 17h00



Dimanche 3 septembre 2017

OMS "jour de sport santé", Saint-Paul, de 9h00 à 17h00 (camion situé entre le gymnase et le cours de tennis)





Sites fixes ouverts du lundi au vendredi :



EFS de Saint-Denis : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 (Parking donneurs).

Le deuxième samedi du mois de 8h00 à 13h00



Important : Accessibilité du Parking CHU Félix Guyon



L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS.

Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l'EFS Site de St Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



EFS de Saint-Pierre : Du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00

Le deuxième samedi du mois de 8h00 à 13h00



En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :



- EFS St-Denis : 0262 90 53 81

- EFS St-Pierre : 0262 25 48 01



Ce qu’il faut savoir pour donner son sang



Conditions pour donner son sang : vous pouvez donner votre sang si :

- Vous avez entre 18 et 70 ans

- Vous êtes en bonne santé

- Votre poids est au moins égal à 50 kilos

- Vous êtes reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement



Important :

Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez été transfusé.

Une femme peut donner 4 fois par an et un homme peut donner 6 fois par an.



Consignes :

- Manger normalement le matin

- Penser à bien vous hydrater

- Se munir d’une pièce d’identité



Dans certaines situations, vous devez attendre pour donner votre sang :



- 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques

- 7 jours après des soins dentaires (sauf détartrage et soin de carie : 1 jour)

- 14 jours minimum après une fièvre.

- 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (Notamment Madagascar et Mayotte)

- 4 mois après un tatouage ou un piercing

- 4 mois après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale

