Alerte ! les coupeurs de cheveux en 16 sont en guerre

Au Concile de Nicée, 325 ap. J-C, les savants docteurs de la loi se balançaient des encriers à la tronche pour déterminer le sexe des anges : hommes ? femmes ? androgynes ? asexués ?



Ah ! ça c'était une question éminemment religieuse, ça, déterminante pour la foi !



Z'avaient rien d'autres à foutre, nos anachorètes barbus et impuissants ?



Pour vous exciter :



Le Trou-de-Pilon à l'Entre-Deux attend toujours son Calou. Où i lé ?



Terre-Sainte ne s'écrivait pas du tout comme ça à l'origine. Akoz ?



Les Grands-Bois sont au pluriel à une entrée et au singulier à l'autre : bon Dieu lé farceur.



Bois-Blanc a perdu son dernier bois de cette farine : qui sa la coupe à li ?



Il faut ré-orthographier le Grand-Bénare (parfois écrit avec un « d », ouaf-ouaf) : il se terminait par un "A" à l'origine (du malgache "bénara", "grand froid").



Saint-Leu doit retrouver son nom originel, Boucan-Laleu, ah !



Débaptisez "Le Tapage" : c'est un des lieux les moins bruyants de l'île.



Il faut coller un PV à ceux qui disent "la Rivière Saint-Louis" : parce que chez nous, c'est "La Rivir", point barre, etc., etc.



Les coupeurs de tifs en 16 ont du boulot en perspective. Et rien de bien intéressant pour occuper leurs loisirs, apparemment.