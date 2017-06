Alcool au volant : Les gendarmes mobilisés ce week-end

"Ce week-end afin de combattre l'alcoolisation des conducteurs et conductrices de véhicules, des contrôles seront déployés sur l'ensemble de La Réunion par toutes les unités de gendarmerie", indique la gendarmerie.



Plus particulièrement ciblés, les lieux festifs de l'arrondissement de Saint-Paul, dans la nuit de samedi à dimanche. Une vingtaine de militaires de l'EDSR renforcés par les gendarmes mobiles et des réservistes procéderont à des contrôles sous réquisition du Procureur de la République.



La gendarmerie rappelle : "L'alcoolisation des usagers est constatée dans près de la moitié des accidents mortels sur notre île. Celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas !"