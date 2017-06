Mail A la Une .. Alcool au volant : 19 permis retirés, un jeune éméché en garde à vue





Un contrôle coordonné destiné à lutter contre les conduites sous l'emprise de l'alcool a été réalisé au niveau des discothèques de Saint-Gilles et de l'Ermitage sur la commune de Saint-Paul le 11/06/2017 de 04h30 à 07h30.



31 militaires issus de l'EDSR de la Réunion, de gendarmes mobiles et de réservistes, étaient mobilisés. 425 usagers de la route dont la plupart d'entre-eux quittaient les établissements festifs proches ont été contrôlés.



"Malgré la très large communication annonçant le déploiement de ce contrôle, le nombre de conducteurs contrôlés positifs demeure toujours impressionnant", déplore la gendarmerie.



42 infractions concernant l'alcoolémie ont été constatées dont 19 relevant de la procédure délictuelle avec rétention immédiate du permis de conduire. Parmi ces conducteurs impliqués, 5 sont des jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire.



Récidiviste, il insulte les gendarmes et finit en cellule de dégrisement



Le taux le plus élevé constaté cette nuit est de 1,21 mg/litre d'air expiré pour un homme circulant à scooter.



Un homme de 25 a été placé en garde à vue. Sous l'effet de l'alcool il n'a cessé pendant plus d'une demi-heure d'invectiver et d'injurier les gendarmes après avoir été contrôlé positif à l'éthylomètre (0,76 mg/l d'air). Cet individu, récidiviste a donc été déposé en cellule de dégrisement à la caserne de l'Etang, indiquent les gendarmes.



Par ailleurs, un automobiliste circulait sans être détenteur du permis de conduire et deux autres contraventions pour franchissement d'une ligne continue et circulation en sens interdit ont été relevées au cours de ce même service.



