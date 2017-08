Mail Communiqué Alcool : Multiplicité des actions de prévention pendant les vacances





"Malgré les chiffres des contrôles de police qui sont publiés tous les lundis et qui sont parfois décourageants, nous sommes persuadés que la prévention, la répression et le travail partenarial entre tous les acteurs permettront de faire évoluer les mentalités et que la mortalité sur les routes pourra enfin reprendre sa baisse", estime Amélie Fricker, déléguée régionale de l’association. Les vacances viennent de s’achever et ils ont été nombreux, Réunionnais et vacanciers, à se retrouver autour d’un verre, à la plage, au restaurant ou en discothèque. C’est pourquoi l’association Avec Modération ! Réunion a redoublé ses efforts pour être présents afin d’apporter au plus grand nombre quelques règles pour éviter toute consommation nocive des boissons alcoolisées.Au programme de ces mois de juillet et d’août, trois grands types d’actions de prévention, qui ont permis de toucher au total 2 301 personnes en 6 semaines :- des rencontres auprès du grand public sur les aires de pique-nique (16/07 à L’Ermitage - 180 personnes sensibilisées). Une occasion précieuse d’aborder la question de la consommation d’alcool quelle que soit la génération, adolescents, parents et grands-parents étant sensibilisés en même temps à cette question.- des tournées dans les CHR (cafés, bars, restaurants). Abordant les consommateurs attablés en terrasse, les animatrices les interpellent sur la question de leur consommation, afin de rappeler les grands repères de consommation ( www.2340.fr ). Deux tournées ont ainsi eu lieu dans le Sud (8/07 et 05/08), une dans l‘Ouest (15/07), et une autre dans le Nord (12/08). Au total, 682 personnes sensibilisées à travers 29 établissements.- une sensibilisation au conducteur désigné en discothèques (21/07 Le Five, 29/07 Le Gotha, 11/08 Moulin du Tango, 14/08 Les Bains de Minuit, 18/08 Le Prince, 19/08 Le Loft). Action-phare de l’association, la sensibilisation au conducteur désigné consiste à inciter les consommateurs à choisir leur Sam pour la soirée, à lui offrir une boisson sans alcool et à tester son alcoolémie lors de son départ. Avec 1 439 personnes sensibilisées et un taux de test négatif de 80%, cette action illustre bien l’efficacité de la prévention."Malgré les chiffres des contrôles de police qui sont publiés tous les lundis et qui sont parfois décourageants, nous sommes persuadés que la prévention, la répression et le travail partenarial entre tous les acteurs permettront de faire évoluer les mentalités et que la mortalité sur les routes pourra enfin reprendre sa baisse", estime Amélie Fricker, déléguée régionale de l’association. Zinfos974 Lu 154 fois



