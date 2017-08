Alain Bertil

Un homme passionné depuis longtemps par les étoiles et le volcan.

Par les poissons, par son métier.

Son attachement au SUD, à St Philippe en particulier, n’est plus à démontrer

Alain a toujours su laisser parler ses émotions et les partager.

Avec ce sourire timide qui laisse toujours la place à une âme d’enfant.

Tout le temps sur les routes, vous pouvez aussi bien le croiser à la Roche Merveilleuse de

Cilaos qu’à un tout autre coin de l’île.

Grand amoureux de son île, il sait la faire vivre comme nul autre.

Il aurait pu chanter les chansons de Baster sans problème pour illustrer ses balades.

Alain si tu me lis, continue à nous faire rêver et merci pour tous ces moments fantastiques.

Une éruption le 22 mai 2018 serait un cadeau du ciel.