Air Mauritius: Le premier A350 XWB prend forme

Le premier A350 XWB d'Air Mauritius prend forme sur la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Toulouse.



Le joint du fuselage de l’aile, l’installation de l’empennage de l’avion et le cône du queue ont été complétés. L’avion se trouve dans la prochaine station d’assemblage pour l’achèvement structurel comme l’installation d’ailettes, les tests de systèmes mécaniques, électriques et avioniques.



La livraison est prévue cette année. Pour l’instant, Air Mauritius détient 13 avions et compte obtenir encore six A350-900. L’A350 XWB servira principalement aux vols entre Maurice et Paris.