Air France crée sa compagnie à coûts réduits "Joon"

Ce 20 juillet, la compagnie aérienne Air France a dévoilé le nom de sa filiale à coûts réduits "Joon". La création de cette compagnie a été acceptée par le principal syndicat français de pilotes de ligne le 17 juillet, avec comme directeur général Jean-Michel Mathieu.



Avec cet accord conclu avec le SNPL, le plan stratégique d’Air France "Trust Together" est lancé. Ce projet a pour but premier de rivaliser avec les compagnies low-cost et celle du Golfe en utilisant les lignes déficitaires d’Air France à moyen et long courrier.



Les premiers vols se feront à l’automne à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour les moyen-courriers et à l’été 2018 pour les long-courriers. Les offres et les tarifs seront dévoilés en septembre.