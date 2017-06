Mail Océan Indien Air France accusée de transport de singes destinés à l'expérimentation





Selon elles, il s’agit de "primates, enfermés dans des caisses et expédiés par fret, soumis à un calvaire de plus de 37 heures". Ce serait des "transports secrets", tels que les 120 macaques à longue queue qui auraient été expédiés par Air France de l'île Maurice à Chicago (USA) via Paris (France) le 26 avril dernier.



"Les singes, entassés dans des caisses de transport en bois, ont été acheminés d'un élevage local à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam de l'île, puis placés sur le vol passager AF 463 à destination de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG). Les singes, après avoir effectué plus de 9 600 kilomètres en 11 heures et 30 minutes, ont été retenus à Roissy-Charles-de-Gaulle pendant neuf heures avant de repartir pour un nouveau voyage de plus de 6 600 kilomètres sur le vol AF 6730 à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago (ORD) où ils ont atterri le 27 avril — soit un temps supplémentaire de vol de 8 heures et 50 minutes. Les singes étaient destinés aux Laboratoires Charles River, société de recherche sous contrat effectuant des tests de toxicologie précliniques (empoisonnement) sur les animaux pour des produits pharmaceutiques, chimiques et agrochimiques", lit-on dans leur



La compagnie aérienne, Air France, est accusée de cruauté envers les animaux. L’association française One Voice et l’anglaise "Cruelty free international" dénoncent le transport de singes destinés à l’expérimentation à Maurice.Selon elles, il s’agit de "primates, enfermés dans des caisses et expédiés par fret, soumis à un calvaire de plus de 37 heures". Ce serait des "transports secrets", tels que les 120 macaques à longue queue qui auraient été expédiés par Air France de l'île Maurice à Chicago (USA) via Paris (France) le 26 avril dernier."Les singes, entassés dans des caisses de transport en bois, ont été acheminés d'un élevage local à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam de l'île, puis placés sur le vol passager AF 463 à destination de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG). Les singes, après avoir effectué plus de 9 600 kilomètres en 11 heures et 30 minutes, ont été retenus à Roissy-Charles-de-Gaulle pendant neuf heures avant de repartir pour un nouveau voyage de plus de 6 600 kilomètres sur le vol AF 6730 à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago (ORD) où ils ont atterri le 27 avril — soit un temps supplémentaire de vol de 8 heures et 50 minutes. Les singes étaient destinés aux Laboratoires Charles River, société de recherche sous contrat effectuant des tests de toxicologie précliniques (empoisonnement) sur les animaux pour des produits pharmaceutiques, chimiques et agrochimiques", lit-on dans leur communiqué

"À la fin de ce voyage cauchemardesque, ces animaux intelligents et sensibles étaient destinés à passer le reste de leur vie dans des cages métalliques à des milliers de kilomètres de leur jungle natale pour être soumis à des expériences horribles et douloureuses"



Sarah Kite, directrice des projets spéciaux de Cruelty Free International, déclare : "Les touristes du vol 463 d'Air France, qui jouissaient d'un confort maximal et se relaxaient après leurs vacances passées sur la paradisiaque île Maurice, ne pouvaient absolument pas deviner que, juste sous leurs pieds, 120 primates non-humains, embarqués de force comme "passagers", arrachés à leurs familles et emprisonnés dans des caisses en bois minuscules, souffraient dans la cale sombre et bruyante de l'appareil. À la fin de ce voyage cauchemardesque, ces animaux intelligents et sensibles étaient destinés à passer le reste de leur vie dans des cages métalliques à des milliers de kilomètres de leur jungle natale pour être soumis à des expériences horribles et douloureuses".



Muriel Arnal, Présidente de One Voice, s'indigne : "Air France est la dernière compagnie aérienne de passagers en Europe à continuer le transport cruel de primates destinés à une recherche devenue obsolète grâce aux avancées de la science. Cette société française envoie chaque année des milliers de singes souffrir et mourir dans les laboratoires du monde entier. Nous appelons son PDG à cesser cette pratique aujourd'hui !"



8.425 singes exportés en 2016



Les associations insistent sur le rôle essentiel de la compagnie aérienne ; elle constituerait un lien vital entre l'île Maurice, l'un des plus gros fournisseurs de singes au monde, et les laboratoires d'Europe et des États-Unis. En 2016, 8 425 singes ont été exportés de Maurice vers l'Europe, les États-Unis et le Canada, selon les défenseurs des animaux. "Il est probable qu'Air France ait convoyé la majorité, sinon la totalité, des singes de Maurice à Paris où ils ont été inscrits sur un autre vol d'Air France à destination des États-Unis, ou acheminés par route vers des laboratoires français, britanniques, espagnols et allemands", ajoutent-ils.

Zinfos974 Lu 82 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Le père du jeune karane libéré revient sur la captivité de son fils Les Comores rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar