Air France-KLM interdit les casques bluetooth en vol

La compagnie française Air France a annoncé hier sur son compte Twitter l’interdiction de l’usage des casques audio sans fil bluetooth pendant toute la durée du vol.



Les autres compagnies du groupe aérien franco-néerlandais sont également concernées : les passagers d'Air France, mais aussi ceux de KLM, HOP! et Transavia devront désormais ranger leurs casques et autres appareils bluetooth pendant toutes les phases du vol en raison de possibles interférences avec les systèmes électroniques de l’avion.



Les autres appareils électroniques dotés de bluetooth, tels les tablettes et smartphones, peuvent toujours être utilisés en vol mais uniquement en mode "avion", puisqu'il n'émet pas d’ondes de communication.



Reste aux mélomanes l’usage de casques audio filaires, qui seuls demeurent autorisés sur les vols du groupe Air France-KLM.