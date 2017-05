Air France: Fini les animaux en cabine en Business class

Les animaux de compagnie ne pourront plus voyager en cabine en Business class avec Air France à partir du 22 juin prochain. Il s’agirait d’une nouvelle directive provenant de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui veille à la sécurité et à la protection de l’environnement dans les transports aériens en Europe.



La cause pourrait être le manque de place sous les sièges. L'espace ne serait pas suffisant pour une cage ou un sac destiné au transport des animaux de compagnie de petite taille (jusqu'à 5 kilos).



Les animaux devront donc voyager en soute. Les conditions pour les animaux en cabine restent les mêmes en classe économie.