Air Austral prend enfin effectivement les rênes d'Air Madagascar

La signature tant attendue du "closing" a pris un peu de retard, mais est enfin arrivée. C’est à Antananarivo ce jeudi 30 novembre à 14h que le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que le président directeur général d’Air Austral ont signé l’acte de cession dit closing. Cette signature marque l’aboutissement d’un processus long et complexe, initié et soutenu par la Banque mondiale. Réalisée avec succès dans un timing serré, elle marque le franchissement d’une étape fondamentale pour le développement mutuel des deux compagnies. Air Austral officialise ainsi sa prise de participation au capital d’Air Madagascar en tant que partenaire stratégique, tandis que la compagnie nationale malgache peut désormais démarrer officiellement son plan de transformation.



Quelques jours après la signature officielle de l'accord de partenariat stratégique le 9 octobre dernier, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les deux compagnies partenaires. La signature du pacte d’actionnaires est un acte fondateur historique. Elle est le fruit d’un travail conjoint de concertation, de coordination et de négociations colossal. Les deux parties entérinent aujourd’hui le partenariat qui les lie et officialisent ainsi les modalités pratiques d’entrée de la compagnie Air Austral dans le capital d’Air Madagascar. Les objectifs affichés sont clairs : redresser d’abord la compagnie nationale malgache avant de la conduire sur le chemin d’un nouveau développement.



A court et moyen termes, il s’agit pour Air Madagascar de redevenir une compagnie aérienne rentable et cela en s’appuyant et en se concentrant sur l’exécution du Business Plan proposé par le partenaire stratégique et aujourd’hui acté. Un Business Plan construit autour de trois axes prioritaires : le renforcement et le développement du marché domestique, le développement du leadership d’Air Madagascar à l’international notamment sur l’axe Madagascar-Paris, la mise en place de synergies intelligentes par le renforcement de la coopération sur le réseau régional. Le partenariat établit les axes de transformation sur 10 ans et sera exécuté en deux phases : une phase de redressement et de rétablissement des fondamentaux déployée sur 3 ans et une phase de croissance, incluant le développement de la flotte et l’ouverture des nouvelles lignes.



La transformation est assurément en marche. La nomination de sept administrateurs, le 20 novembre dernier, pour un mandat de quatre ans a déjà donné le ton. L’Etat malgache continuera d'être actionnaire majoritaire avec 51% et nomme le Président du Conseil d’Administration (CA). Air Austral deviendra deuxième actionnaire avec 49% de la compagnie malgache.



"Le gouvernement malgache, et le département ministériel que je dirige, félicitent les deux compagnies Air Madagascar et Air Austral pour avoir abouti à la finalisation de l'accord de partenariat. Il va de soi, que cet accord sera bénéfique pour les deux parties. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'Etat va se désengager entièrement de Air Madagascar à partir de 2018 en termes de subventions diverses. Nous sommes, ainsi, convaincus que grâce à ce nouveau partenariat, le redressement de la compagnie Air Madagascar sera assuré par une gestion performante" a déclaré Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona, ministre des Finances et du Budget



"La situation îlienne de la Grande île fait que le transport aérien est vital et incontournable. Le secteur contribue directement au tourisme et aux autres activités économiques. A travers ce partenariat stratégique, la compagnie malgache affirme son ambition de redevenir une compagnie aérienne rentable et durable. Cette situation profitera assurément à toute l’économie du pays", explique Beboarimisa Ralava, Ministre des Transports et de la Météorologie.



A l’issue de la cérémonie de closing, s’est tenu un conseil d’administration nommant Eric Koller, nouveau Président du Conseil d’Administration d’Air Madagascar.



"Ce partenariat matérialise, dans le domaine aérien, le projet de l’"indo-océanie". Les deux compagnies, tout comme les deux îles, ont des destins liés. Il est cependant nécessaire de traduire en impact économique ces relations historiques et culturelles. Ce partenariat en appelle d’autres. Le travail commence maintenant. Cela demande des efforts de la part de tous. C’est un engagement pour la relance effective de la compagnie. En interne, les gros chantiers ont déjà débuté avec les travaux relatifs aux principaux "streams" identifiés pour la relance de la compagnie", a déclaré Eric Koller, Président du Conseil d’Administration d’Air Madagascar.



"Je ne peux cacher mon émotion, ma grande joie, ma fierté aussi. D’abord pour Air Madagascar, qui retrouve de réelles chances de se redresser, puis de se développer à nouveau à l’image de sa splendeur d’antan. Ma fierté aussi, pour Air Austral, qui entre aujourd’hui au capital d’Air Madagascar et contribue ainsi, en tant que partenaire stratégique, à bâtir avec elle, en coopération, un nouvel avenir pour le désenclavement de nos deux pays. Le plan de transformation d’Air Madagascar est aujourd’hui officiellement lancé, conformément au Business Plan présenté. Beaucoup de travail nous attend avec d’importants efforts à fournir pour les 3 années à venir. J’ai toute confiance en l’équipe de Direction aujourd’hui mise en place. J’ai toute confiance en sa rigueur, son professionnalisme, son enthousiasme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes aujourd’hui fixés, a déclaré Marie Joseph Malé, Président directeur général d’Air Austral.