Air Austral peut mieux faire

Certains de ceux qui, comme moi, font confiance à notre compagnie réunionnaise en prenant systématiquement les vols d'Air Austral en direction des pays de la zone apprécient diversement leur voyage.



Faisant souvent des allers retours vers Mayotte, et épisodiquement vers Madagascar ou Maurice, je me suis souvent interrogé sur la qualité des services offerts : en totale contradiction parfois avec ce qui est annoncé dans les publicités.



J'ai deux exemples criants :

1) partir aux Comores en utilisant Air Austral via Ewa est encore assez rocambolesque : on peut vous dire quand vous partez mais difficile de vous garantir la date du retour. Donc je ne suis pas parti en deux occasions.

Lorsque les retours sont programmés, les retards sont fréquents au départ de Moroni, lorsque les vols ne sont pas purement annulés : j'ai un ami industriel qui resta donc trois jours de plus alors qu'il avait rendez-vous avec nous sur Mayotte.



2) Les vols sur Mayotte sont pourvus depuis dernièrement d'une prestation audiovisuelle. Sauf que vous devez vous farcir pendant plus de la moitié du vol d'une diffusion (toujours la même!) de gags et dessins animés ringards.

Accéder aux films, reportages et autres productions? Vous ne pouvez y accéder qu'après plus d'une heure de vol. Résultat ; vous ne verrez jamais un film en entier sur un seul vol (si vous voyagez souvent, ce sera possible puisque le renouvellement des films semble biannuel.



Il serait bien que la Direction d'Air Austral s'intéresse aussi à ces petits détails qui permettront d'améliorer la qualité des voyages des clients...

Petites remarques d'un clientSource : http://www.zinfos974.com/hamilcaro/Air-Austral-peu...