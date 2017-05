Mail ZinfosBlog à la Une Air Austral : nuages noirs



Dans ce courrier, la direction explique que l’exercice 2017-2018 sera difficile, avec sans doute un résultat dans le rouge. L’arrivée d’une concurrence plutôt regardée de haut par la direction de la compagnie, forte de ses convictions que rien ne pourrait lui faire de l’ombre.



Voilà soudain que les nuages commencent à s’accumuler, d’autant que la compagnie qui a signé un compromis d’accord de partenariat pour ensuite entrer dans le capital d’Air Madagascar, vient de faire savoir que la signature officielle scellant l’entrée dans le capital d’Air Mad qui devait initialement être signé mercredi, vient d’être reportée.



Évidemment, la raison invoquée est un calendrier contraint de certains signataires de cet accord, qui devrait donc être paraphé en juin. La vérité semble bien plus grave car le ticket d’entrée pour les 49% du capital d’Air Mad était de plus de 40 millions d’euros qui, avait précisé Marie-Joseph Malé PDG d’Air Austral, "Ne serait que de l’argent d’actionnaires privés et qu’en aucun cas il ne s’agirait d’agent public". Bien, sauf que visiblement la ficelle était un peu grosse puisqu’avec un savant montage, de l’argent public aurait pu être "déguisé" en argent privé mais il y a un autre problème dans l’affaire, c’est que les investisseurs ne se sont pas bousculés au portillon pour mettre leur argent dans une affaire où le gouvernement malgache garderait la main avec 51% des actions.



Et lorsque l’on connait la situation politique malgache on comprend la frilosité des investisseurs privés à mettre au pot pour que Marie-Joseph Malé devienne un super PDG de compagnies aériennes. Cette difficulté vient donc soudain s’ajouter à cette lettre qui prédit un avenir plutôt sombre pour la compagnie du Capricorne, car l’arrivée de French Blue fait mal et l’ouverture de la ligne Mayotte-Réunion par Corsair, qui s’est emparé aussi du Réunion-Tana et Réunion- Maurice, n’a pas arrangé les choses pour Air Austral qui a trouvé plus urgent de changer les uniformes de son personnel plutôt que de voir la cruelle réalité des bouleversements en train de s’opérer en matière de transport aérien.



L’arrivée des low cost longs courriers sur la Réunion pose évidement problème à Air Austral qui ronronnait depuis des années sur ses acquis sans hélas anticiper cette nouvelle façon de voyager à bas coup, que l’ancien patron de la compagnie Gérard Ethève, avait anticipé il y a près de dix ans avec son projet A 380. Dès son arrivée aux commandes de la compagnie, la nouvelle équipe dirigeante s’est employée méthodiquement à effacer toute trace de l’ancienne gouvernance et s’est attachée à diriger cette compagnie sans l’affect nécessaire, la rentabilité à tout prix devenant la nouvelle règle.



Entre un polytechnicien et un technicien pour diriger une compagnie aérienne, il n’y a pas photo. Nous avions déjà émis quelques réserves quand au choix du "mariage" avec Air Mad et voilà que les problèmes s’amoncellent sur la compagnie qui fait la fierté de la Réunion.



