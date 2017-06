Air Austral en 63ème position dans le classement d'Air Help

Air Help Score a dévoilé le 13 juin dernier son classement hiver 2016/2017 des "principales compagnies" aériennes du monde. Un classement basé sur la qualité de service, la ponctualité et l’efficacité du service client, mais pas sur le prix. Seules les 87 "plus grandes compagnies" (c'est-à-dire celles qui transportent le plus de voyageurs) y figurent.



En tête, Singapore Airlines devant Etihad Airways et Qatar Airways. Pour les compagnies françaises, c'est Air France qui est la mieux placée, en 12ème position, avec un score de 7,92/10.



La compagnie régionale Air Austral arrive elle à la 63ème place, avec une note moyenne de 6,55/10. Si la ponctualité est très bien notée, avec 9,7/10, la qualité de service obtient la note de 6 et l'efficacité du service client seulement 3,9. Corsair et XL Airways ne figurent pas dans le classement.