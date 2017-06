Air Austral choisit Dimitri Payet pour sa campagne de communication pour son retour sur la ligne Réunion-Marseille

Dès le 12 octobre prochain, Air Austral fera son grand retour à l’aéroport Marseille-Provence avec 2 vols par semaine depuis La Réunion, opérée en Boeing 777-300 ER aux couleurs de la compagnie réunionnaise :



Pour mémoire :



Marseille-Réunion : vol UU946 les mardis et vendredis : départ à 17h40 – arrivée à 06h00 le lendemain (heure locale)



Réunion-Marseille : vol UU945 lundis et jeudis : départ à 23h30 - arrivée à 08h25 le lendemain (heure locale)



Le billet aller-retour entre La Réunion et Marseille est affiché à partir de 759€ TTC *



Les passagers peuvent d’ores et déjà effectuer leur réservation sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com ou auprès de leur agent de voyages



* Tarifs TTC aller-retour en classe LOISIRS (classe économique) soumis à conditions, sous réserve de disponibilité.



DIMITRI PAYET VOUS INITIE AU MARSEILLAIS !



Grand Jeu Air Austral : 100 Billets d’avion Réunion – Marseille à gagner



Pour soutenir le lancement de sa liaison, Air Austral lance une large campagne de communication. C’est tout naturellement que Dimitri Payet, ambassadeur de la compagnie "peï" a été choisi pour en être l’égérie.



Une saga de 3 visuels avec des expressions marseillaises et une traduction en créole sera visible tout au long du mois de juin prochain sur toute l’île.



En parallèle de sa campagne, Air Austral frappe fort et lance un grand jeu pour tenter de remporter 100 billets d’avion Réunion – Marseille A/R. Le principe est simple : Dans un spot radio et une vidéo, Dimitri vous invite à découvrir les expressions Marseillaises à travers un jeu de traduction. Il faut par la suite se rendre sur le site air-austral.com pour tenter de traduire les expressions Créoles en expressions Marseillaises.