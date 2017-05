Mail A la Une .. Air Austral : Un avion immobilisé, des vols reportés

Air Austral communique ce vendredi soir sur la modification de plusieurs de ses vols :



"Suite à l'immobilisation de son Boeing 777 F-OREU jusqu'au 23 mai, la compagnie Austral informe ses passagers de modifications effectuées sur 3 de ses vols au départ de Paris.



L'appareil a en effet subi une avarie, qui nécessite, par mesure de précaution, des réparations d'une durée de 3 jours, réparations que la compagnie locale a voulu effectuer immédiatement, la sécurité de ses passagers étant la première de ses priorités.



Un conteneur, géré par l'aéroport de Roissy CDG, s'est en effet détaché de sa zone de parking sous l'effet de bourrasques importantes. Il est venu percuter l'appareil au sol et a abîmé un capot moteur qui pèse environ 800KGS et mesure 4 mètres de hauteur. Le diagnostic réalisé par le constructeur Boeing conclue à la dépose de la pièce, celle-ci n'étant pas réparable sur l'avion.



Afin de procéder le plus rapidement possible aux réparations, AIR AUSTRAL s'est mise immédiatement en recherche active d'une pièce de remplacement. La durée de la réparation est estimée à 3 jours.



Les vols concernés sont des vols au départ de Paris et sont modifiés comme suit :



- le vol uu 974 du samedi 20 mai est reporté au dimanche 21 mai en vol de jour avec un départ prévu de Paris à 7h50 heure locale et une arrivée à La Réunion à 20h49.



- le vol uu 974 du dimanche 21 mai est reporté au lundi 22 mai, en vol de jour avec un départ prévu de Paris à 7h50 heure locale et une arrivée à La Réunion à 20h49.



- le vol uu 974 du lundi 22 mai est reporté le mardi 23 mai , en vol de jour avec un départ prévu de Paris à 7h50 heure locale et une arrivée à La Réunion à 20h49.





Les passagers concernés seront informés directement et individuellement par la compagnie , qui regrette la gêne occasionnée et présente à sa clientèle toutes ses excuses ." Zinfos974 Lu 1732 fois



