Air Austral : La demande de Guito Narayanin rejetée par le tribunal administratif

Il n’y aura pas de réparations pour Guito Narayanin nous apprend Le Quotidien. L’homme d’affaires sainte-marien, actionnaire minoritaire d’Air Austral, estimait depuis 2012, lors de la recapitalisation de la compagnie régionale, avoir perdu plus de 1,5 million d’euros.



En cause selon lui : la mauvaise gestion de la Région et du Département.



À l’époque, la recapitalisation opérée par la collectivité régionale avait engendré une baisse de la valeur des actions, passant de 450 euros l’unité à 2 euros.



Guito Narayanin réclamait depuis la réparation du préjudice subi.



Une requête finalement rejetée hier par le tribunal administratif.