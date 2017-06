Air Austral: Des résultats positifs dans un climat de plus en plus concurrentiel

Air Austral a présenté, hier, son dernier exercice fiscal, courant du 31 mars 2016 au 1er avril 2017. Avec un résultat d’exploitation positif de 8,3 millions d’euros et un résultat net de 6,15 millions d'euros, pour la quatrième année consécutive, les comptes de la compagnie régionale sont au vert, "dans un contexte économique contraint, marqué par de nombreux challenges", note-t-elle.



Avec 1 096 828 passagers transportés sur la période, le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne s’élève à 368 millions d’euros et progresse également de 7%.



L'activité cargo est également en progression: + 3% par rapport à l'année dernière sur la même période. Malgré un volume transporté en dessous des prévisions, le chiffre d'affaires de l'activité cargo s'élève à 38,4 millions d’euros.



Un exercice 2016-2017, validé par le Conseil d'Administration ce lundi, qui vient confirmer la stratégie d’Air Austral qui a misé sur le renouvellement et la modernisation de sa flotte. L’année dernière, deux 787-8 Dreamliner français et deux Boeing 777-300 sont venus renforcer les liaisons entre la Réunion, Bangkok et Canton auquel s’ajoute la liaison directe entre Mayotte et Paris.



"Autant de nouveautés qui témoignent de sa capacité d'innovation et de différenciation", indique Marie-Joseph Malé, PDG d'Air Austral, dans un communiqué.



Pour autant, la compagnie se prépare à affronter des jours plus sombres dans un climat plus en plus concurrentiel avec notamment l’arrivée de French Blue. "Air Austral compte marquer sa différence pour relever le pari de la compétitivité dans un contexte 2017-2018 de concurrence exacerbée" , assure Marie-Joseph Malé.