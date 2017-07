Aide personnalisée au logement et toutes les autres aides d'ailleurs : Va falloir s'y habituer

Il est inutile de commencer à pleurnicher. L'Etat a décidé souverainement, avec l'appui de ses godillots parlementaires, se taxer 5 euros sur toutes les aides au logement, APL, aide sociale etc.



Il faut se dire que ce n'est qu'un premier train de houle macronesque, en harmonie avec celle qui déferle sur nos côtes.

Les communes sont privées d'une part de leurs taxes.



Le sinistre Hollandais-Volant avait déjà taxé le minimum vieillesses et aides sociales aux démunis. Cela ne va faire que continuer.

Rappelons-nous que ce sont des ultralibéraux qui nous gouvernent, avec l'insistance lourde des banques et des grosses sociétés.

Vous avez remarqué qu'on ne demande aucun effort aux multinationales ni aux banques ? Forcément, Macro(n) ne va pas si tirer une balle dans ses pieds plats !



Alors, faut accepter... ou descendre dans la rue...

Aux armes, citoyens !