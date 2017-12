A la Une .. Aide au mérite: La désillusion de Laura, meilleure moyenne au bac pro 2017





"Le recteur a dit que toutes les personnes présentes auraient droit à une aide au mérite", se rappelle-t-elle. Une phrase qui crée alors en elle l'espoir d'obtenir cette précieuse bourse.



Mais Laura est inscrite en mention complémentaire finance, au lycée de Vue Belle, ce qui ne lui permet pas de remplir les critères requis pour prétendre à cette aide. Il faut en effet non seulement avoir obtenu la mention très bien, mais aussi intégrer un établissement supérieur à la prochaine rentrée et toucher une bourse sur critère sociaux. La mention complémentaire n'étant pas considérée comme un établissement supérieur, elle ne permet ni d'obtenir l'aide du Crous, ni celle du mérite.



"C'est très décevant, on a travaillé, on a donné tout ce qu'on avait, et parce qu'on ne rentre pas dans certains critères, on n'a droit à rien, aucune récompense. C'est frustrant", déplore-t-elle. Déçue mais déterminée, la jeune femme s'est adressée au préfet et au recteur. "Je constate malheureusement que nous sommes les "vilains petits canards" de la série post-bac", déplore-t-elle dans son courrier.



Si un retour a été obtenu, il n'a pas été celui escompté, le rectorat lui confirmant que "la mention complémentaire ne fait pas partie des diplômes habilités de bénéficier d'une bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et donc d'une aide au mérite".



"Elle n’a pas non plus le droit à la bourse de lycée (dont le plafond à ne pas dépasser est plus bas que pour celle du Crous, ndlr) car ce sont les revenus perçus deux ans avant qui sont pris en compte, alors que notre situation a depuis changé", déplore sa mère.



Zinfos974 Lu 1194 fois





