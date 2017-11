Justice Agression sexuelle et incendie : De la prison ferme pour le fils non désiré

Un jeune homme de 23 ans a, hier, été jugé pour agression sexuelle sur une enfant de 5 ans, agression et incendie. Les faits se sont produits dans la nuit du 19 au 20 octobre dernier, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiant, indique la presse écrite.



Le mis en cause, son frère, sa mère, une de ses amies et sa fille, passent la soirée dans l’ouest. Dans la nuit, l’incendie allumé par le mis en cause réveille tout le monde. L’enfant de 5 ans mimera alors devant les adultes avec une poupée les attouchements qu’elle vient de subir. Le frère du prévenu indique également avoir vu l’accusé nu dans la chambre où a été couchée la fillette.



Hier, le jeune homme a nié les attouchements, évoqué un complot et insisté sur la relation tumultueuse qu'il entretient avec sa mère depuis qu'elle lui a révélé qu'il était le fruit d'une grossesse non désirée. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme assorti de 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve. L'homme a également été inscrit au fichier des délinquants sexuels (FIJAIS).





