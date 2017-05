Agression d'un professeur: Le SNEP-FSU Réunion réagit

"Suite à l’agression d’un collègue d’EPS ce vendredi 19 mai au collège Paul Hermann de Saint Pierre, le SNEP FSU Réunion tient à condamner et dénoncer ce nouvel acte de violence.



En effet, cette année encore, nous déplorons un nombre conséquent d’actes de violence physique et verbale envers les personnels de l’éducation nationale et, notamment, envers les enseignants d’éducation physique et sportive. La spécificité de notre métier nous expose particulièrement, que ce soit lors de déplacements ou sur les installations extérieures.



Le SNEP, avec la FSU, dans le cadre d’un travail intersyndical a d’ailleurs participé à la mise en œuvre d’un protocole d’urgence en cas d’agression. Mais cet outil, qui permet d’accompagner les personnels d’un point de vue administratif, ne doit pas se substituer à la poursuite d’une réflexion globale sur les causes aboutissant à ses actes de violence, condition sine qua non d’une véritable amélioration du climat scolaire".



Le secrétariat académique du SNEP FSU Réunion