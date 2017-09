Afrique du Sud : La police abat un cannibale alors qu'il dévorait une femme décapitée

Un homme accusé d'avoir décapité une femme et d'avoir ensuite perpétré des actes de cannibalisme sur sa victime est décédé à l'hôpital. Aphiwe Mapekula, 23 ans, avait été blessé par balles par la police. L'homme a été touché au bras, à la jambe et à l'estomac, devant son domicile de Mount Frere en Afrique du Sud.



Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont découvert l'homme en train de consommer des parties du corps d'une femme. Le suspect aurait alors refusé d'obtempérer et aurait chargé les policiers, armé d'un couteau.



Le mois dernier, quatre Sud-Africains ont été condamnés pour viol, meurtre et cannibalisme sur une jeune femme.