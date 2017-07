Affaire Grégory : une voisine confirme que Murielle Bolle a bien été victime de violences

Une ancienne voisine de la famille Bolle a confirmé ce matin dans une interview à "L'Est républicain" que Murielle Bolle aurait été victime de violences de la part de membres de sa famille, le soir de sa libération après qu'elle ait accusé Bernard Laroche d'avoir récupéré le petit Grégory et de l'avoir emmené hors de la voiture, avant de revenir seul.



"On entendait Murielle se plaindre. Pauvre gamine, c'était terrible", raconte cette ancienne voisine de Murielle Bolle, confirmant par là même les déclarations d'un cousin de celle qui avait à l'époque 15 ans selon lesquelles cette dernière aurait subi des violences de la part de sa famille alors qu'elle venait de raconter aux gendarmes l'enlèvement par son beau-frère, Bernard Laroche, de Grégory Villemin.



Et l'ancienne voisine raconte : "Ce lundi soir de novembre 1984, la jeune fille de 15 ans "a bien été maltraitée par sa famille. Le cousin dit la vérité". "J'étais à la maison depuis peu de temps lorsqu’on a entendu des gens parler fort, des cris. Il faisait nuit, je suis allée dehors pour voir ce qui se passait. J’ai tout de suite compris que les hurlements provenaient de la maison habitée par les époux Bolle. C’était violent. Toute la famille était là. On entendait Murielle se plaindre. Pauvre gamine, c’était terrible", déclare-t'elle. Elle se souvient également avoir vu Murielle s'enfuir tandis que sa mère partait à sa recherche.



Pour la voisine, pas de doute : Murielle Bolle "n'a jamais avoué parce qu'elle a trop peur de sa famille". Une situation qui lui inspire de la pitié : "La pauvre fille. Toute sa vie, elle a vécu avec ce secret. J’ai mal pour elle". Et elle espère maintenant que la vérité va éclater. "C’est peut-être le moment de tout dire. Murielle n’a rien à voir dans la mort de Grégory. Elle s’est trouvée dans la voiture de son beau-frère, sans savoir vraiment ce qui s’est réellement passé".



Murielle Bolle a été mise en examen le 29 juin pour "enlèvement" dans l'affaire Grégory et maintenue en détention.