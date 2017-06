Affaire Grégory : Murielle Bolle mise en examen pour "enlèvement"

Près de trente-trois ans après la mort de Grégory, Murielle Bolle a été mise en examen, jeudi, pour "enlèvement".



En 1984, entendue comme témoin alors qu'elle avait 15 ans, elle avait déclaré avoir assisté à l’enlèvement du petit Grégory, avant de se rétracter.



Arrêtée mercredi à son domicile dans les Vosges, la femme aujourd'hui âgée de 48 ans et mère de deux enfants avait été transférée jeudi matin à Dijon au terme de sa garde à vue. Son audition par la juge d’instruction a cependant été retardée par un malaise nécessitant une brève hospitalisation.



"Un débat aura lieu mardi sur sa mise en liberté ou son maintien en détention", a précisé son avocat.



Le défèrement de Murielle Bolle intervient moins de deux semaines après la mise en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, un grand-oncle et une grand-tante de l’enfant qui étaient proches de Bernard Laroche, pour enlèvement et séquestration suivie de mort.