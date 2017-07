Affaire Grégory : La lettre-testament du juge Lambert

Avant de se suicider le 11 juillet dernier, l'ancien juge d'instruction Jean-Michel Lambert a adressé 4 lettres, à ses proches, mais aussi à une journaliste du quotidien L'Est Républicain. Il y explique que l'affaire Grégory n'a cessé de le hanter, et son refus de servir de bouc émissaire suite aux derniers rebondissements de juin.



Le juge Lambert fut le premier juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, et est considéré par beaucoup comme étant responsable de ce fiasco judiciaire. Celui que la presse surnommait à l'époque "le petit juge" est revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines, et ne l'a pas supporté.



En juin, les gendarmes, grâce au logiciel Anacrim, ont conduit la justice à mettre en examen trois membres de la famille de Grégory, soupçonnés, avec Bernard Laroche dans le rôle du ravisseur, d’être impliqués dans l'assassinat.



Cette piste contredit celles suivies à l’époque par le juge Lambert, qui avait incarcéré, puis libéré, Bernard Laroche, quelques semaines avant son assassinat, et avait envoyé la mère de l'enfant Christine Villemin devant une cour d’assises. Le juge Simon, qui avait repris l’enquête en 1987, après que le juge Lambert en ait été dessaisi, suivait lui aussi la thèse du complot familial.



Des extraits des carnets tenus par le juge Simon pendant son instruction ont été dévoilés par la chaîne BFM-TV quelques heures avant le suicide de son confrère. "On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert.", écrivait-il.



Le juge Lambert, dans sa lettre, réfute la thèse du complot familial, et tente de défendre son honneur, affirmant que la vérité ne sera jamais connue.



Extraits :



"J’ai décidé de me donner la mort car je sais que je n’aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m’attendrait, écrit-il. Ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle fondée en partie sur un logiciel. La machine à broyer s’est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents, pour répondre au désir de revanche de quelques esprits blessés dans leur orgueil."



" Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. La construction intellectuelle que je viens d’évoquer est en réalité un château de cartes qui aurait dû s’effondrer dès le premier regard objectif sur le dossier. (…) Pour ne pas perdre la face, on cherchera alors un bouc émissaire. Autant dire qu’il est tout trouvé… Je refuse de jouer ce rôle."



"On ne connaîtra jamais la vérité parce qu’on refuse de voir a vérité, conclut l’ancien magistrat dans son courrier. Je préfère sonner la fin de partie pour moi. L’âge étant là, je n’ai plus la force de me battre. J’ai accompli mon destin."